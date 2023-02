Hôpital : la chirurgienne Aïcha N'Doye chante pour apaiser ses patientes

La médecine n’est pas que de la technique, il y a aussi de l’humain. C’est ce qui a conduit une chirurgienne, spécialiste du cancer du sein à la polyclinique de Bordeaux, à chanter pour ses patientes avant leur opération.

Au milieu du bruit des blocs opératoires, une voix d’or s’élève de la salle d’opération numéro 3. C’est celle de la chirurgienne Aïcha N’Doye, qui chante You Make Me Feel Like A Natural Woman d’Aretha Franklin à une patiente sur le point d’être opérée. Une technique pour apaiser l’inquiétude. "La première fois que j’ai fait ça c’était pour une patiente très agitée (…) L’anesthésiste était en difficulté et l’intervention menaçait d’être annulée. Je me suis mise à chanter et elle m’a écoutée, (…) et en même temps on a pu la perfuser et l’endormir à ce moment-là. (…) On a commencé à le faire régulièrement", raconte-t-elle.

Des chansons contre la morosité

Il y a quelques semaines, une collègue la filme en train de chanter puis publie la vidéo sur les réseaux sociaux : elle fait des centaines de milliers de vues. "Ça fait du bien à toute la morosité actuelle autour de la médecine, des problématiques, du manque de personnel (…) La médecine sans humanité, ça n’existe pas", observe sa collègue Amélie Gesson-Paute.