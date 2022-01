Hôpital : à Bry-sur-Marne, « le système est en train de craquer »

A Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), aux urgences de l’hôpital Saint Camille, les trois quarts du personnel paramédical ont démissionné en l’espace de deux ans. Des infirmiers, des brancardiers, des aides-soignants qui n’ont jamais été remplacés malgré les vagues successives du virus. "Avec les nouvelles vagues, c’est pire. Le système est en train de craquer", confie Abigaël Debit, médecin aux urgences.

Épuisement général

Le Covid-19 n’est pas le seul responsable de cet épuisement général : la médecine de ville qui disparaît, le manque de généralistes de garde et des patients toujours plus nombreux sont autant de signaux d’alertes. Mais les autorités semblent rester sourdes. "On a l’impression de passer semaine après semaine à faire des rapports, pour dire qu’on est au bout, qu’on est fatigués. On a l’impression que l’ARS répond qu’il faut faire avec", confie Aude Carpentier, médecin aux urgences. L’été dernier, l’hôpital avait lancé une vaste campagne de recrutement, sans succès.