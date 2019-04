Gouttière dentaire sans avis médical : "On ne peut pas déplacer des dents comme on change de couleur de cheveux"

Alors que de plus en plus de Français décident de se faire poser des gouttières dentaires, dont certaines achetées sur internet sans consultation préalable, plusieurs orthodontistes mettent en garde contre cette tendance.

Se faire réaligner les dents : c'est la tendance du moment, lancée par les influenceuses sur internet. Elles font la promotion des gouttières dentaires, ces aligneurs en plastique transparent que l'on peut porter pendant plusieurs mois, jour comme nuit.

Alors que certains Français ont décidé de sauter le pas, et notamment en achetant des gouttières sur internet sans consultation préalable, plusieurs orthodontistes mettent en garde contre cette tendance, à l'image d'Isabelle Lenouvel, orthodontiste, membre de la Fédération Française d'Orthodontie. Elle affirme, mardi 23 avril sur franceinfo, que la pose d'une gouttière dentaire"nécessite, comme tous les traitements, un diagnostic et un plan de traitement vraiment bien étudié pour s'adapter au patient."

franceinfo : Avez-vous constaté que la pose d'une gouttière est une demande de plus en plus fréquente chez vos patients ?

Isabelle Lenouvel : Oui tout à fait. Nous avons de plus en plus de monde qui souhaite être traité avec des gouttières. Je pense que cet engouement est dû à beaucoup de publicité : les patients pensent que la gouttière est quelque chose de simple, alors ce n'est pas du tout le cas. Ça nécessite, comme tous les traitements, un diagnostic et un plan de traitement vraiment bien étudié pour s'adapter au patient.

Cela veut dire que cela apparaît un peu comme un remède miracle ?

Tout à fait, et il est illusoire de faire croire que l'on déplace des dents facilement et sans contrôle. C'est un travail professionnel, qui nécessite une étude avant, et ça reste dans le domaine médical, et des professionnels doivent utiliser ces gouttières pour contrôler, l’expliquer aux patients. De plus, tous les patients ne peuvent pas être traités avec des gouttières parce qu'il y a des cas beaucoup plus complexes qui nécessitent encore la pose de ce que l'on appelle des bagues. Il faut plus réguler, et expliquer aux gens qu'ils peuvent mettre en danger leur santé en général, la santé de leurs dents et la santé de leurs gencives.

Avez-vous déjà rencontré des patients qui ont eu des problèmes avec l'utilisation de ces gouttières ?

J'ai déjà eu une patiente qui est venue me consulter en disant "J'ai acheté sur internet des gouttières mais en fait cela m'a fait très peur, j'ai des dents qui bougent". Et, effectivement, elle avait obtenu ces gouttières sans diagnostic préalable, et ça fait peur. On ne peut pas déplacer des dents comme on change de couleur de cheveux, ce n'est pas possible. C'est un nouvel outil qui peut donner de très, très bons résultats, mais chaque patient est un cas particulier.