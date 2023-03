Eurozapping : les médecins hospitaliers en grève en Grande-Bretagne, une mesure radicale pour les prisons en Italie

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 14 mars.

En Grande-Bretagne, les médecins hospitaliers débrayent à leur tour. Une grève historique des jeunes médecins hospitaliers qui se retrouvent dans la rue pour trois jours. Payés à peine 15 euros de l'heure en début de carrière, ils craquent. "Chaque jour est une bataille. J'ai dû réduire mes heures à cause de l'épuisement professionnel. Et maintenant, je n'arrive plus à rembourser mon hypothèque", témoigne une manifestante. Ces médecins représentent plus de 40% du personnel médical des hôpitaux britanniques. Ils estiment avoir perdu un quart de leur salaire depuis 2008.

Des prisonniers étrangers renvoyés dans leur pays d'origine en Italie ?

En Italie, un ticket retour pour les prisonniers albanais et roumains. Une solution à l'étude pour soulager les prisons surpeuplées. Un membre du gouvernement de Giorgia Meloni espère s'appuyer sur un accord bilatéral pour renvoyer les prisonniers étrangers. Une mesure à laquelle les détenus ne pourraient pas s'opposer.