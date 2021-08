Don du sang : les stocks au plus bas, alerte nationale

L'établissement français du sang appelle aux dons. Les stocks sont au plus bas. Il manque 15 000 poches.

Donner son sang est un geste qui se fait trop rare en ce moment. L'établissement français du sang (EFS) est en manque de 500 dons par jour. Ses réserves diminuent sans cesse. Toutes les régions sont touchées. "On tourne à 35 à 45 dons par jour, on aimerait être entre 60 et 80 dons", confie Benjamin Marlier, infirmier à Amiens (Somme).

Pas besoin de pass sanitaire

En Île-de-France, les donc actuels ne fournissent que 55% des besoins. Avec la crise du Covid-19, certains sont inquiets, mais les autorités rappellent que le virus ne se transmet que par voie aérienne. Les habitués, cependant, répondent présent. Sur les 100 000 poches de sang nécessaires en permanence en France, il en manque 15 000. Ce qui peut s'avérer critique pour certains patients. L'EFS rappelle que ni la vaccination ni le pass sanitaire ne sont nécessaires pour donner son sang.