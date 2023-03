Avec l'émission "Santé en France : l'état d'urgence ?" présentée par Léa Salamé et Michel Cymes, France 2 dédie une soirée exceptionnelle aux problèmes auxquels sont confrontés patients et soignants.

Quelles solutions pour lutter contre les déserts médicaux ? Pour pallier le manque de praticiens, que ce soit dans les zones rurales ou dans certaines villes, le recours aux médecins étrangers s'est généralisée. C'est ce que montre cette séquence de l'émission "Santé en France : l'état d'urgence ?", présentée par Léa Salamé et Michel Cymes et diffusée mardi 21 mars sur France 2. Des agences se sont même spécialisées dans le recrutement de soignants en Europe.

Des médecins bon marché

Aux urgences de l'hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis), par exemple, 75% des médecins sont d'origine étrangère, tous recrutés hors Union européenne. C'est le cas de Zina Kharfallah, une généraliste diplômée en Algérie qui officie depuis sept ans à Montreuil.

"Je ne fais pas que 35 heures, j'enchaîne des journées entières, des 24 heures aux urgences. (...) Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures sup par manque de médecins." Zina Kharfallah, médecin généraliste dans "Santé en France : l'état d'urgence ?"

Mais pour ces praticiens étrangers qui ne sont pas issus de l'Union européenne, la non-reconnaissance de leurs diplômes par le système médical français est un vrai problème. "On travaille comme les autres médecins et on nous dit toujours que notre diplôme n'est toujours pas validé", se désole-t-elle. Un problème d'autant plus important qu'il a une influence sur le niveau de leurs salaires. En effet, en début de carrière, un médecin français touche près de 4 000 euros alors qu'un médecin étranger est payé 2 000 euros en moyenne.

Une loi pour faciliter leur arrivée

Hocine Saal, le chef des urgences de l'hôpital de Montreuil, a lui aussi fait ses études de médecine en Algérie. Il déplore le temps nécessaire à la régularisation des médecins étrangers et tente de lutter contre cette forme d'injustice. "Il faut imaginer qu'en moyenne, un praticien, du jour où il met son pied sur le sol français au jour où il est autorisé à exercer, il s'écoule entre 10 à 15 ans, selon les spécialités. C'est énormissime, explique-t-il. Cela équivaut à refaire ses études de médecine."

"C'est très simple. Si je ne les avais pas, il faudrait fermer mon service." Hocine Saal, chef des urgences de l'hôpital de Montreuil dans "Santé en France : l'état d'urgence ?"

Le besoin de ces médecins, sans lesquels de nombreux Français ne seraient pas soignés, est tel que les pouvoirs publics se sont emparés du problème afin de lutter contre la pénurie et de faciliter la venue de ces praticiens sur le sol français. Parmi les propositions qui seront débattues lors du projet de loi sur l'immigration ces prochains jours : la création d'une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé étrangers.

