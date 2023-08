Santé : l'hôpital de Remiremont visé par une nouvelle plainte

L'hôpital de Remiremont (Vosges) est dans la tourmente. Depuis neuf mois, les plaintes se multiplient. La dernière a été déposée en juin dernier par le fils d'une octogénaire. Sa mère est décédée trois semaines après avoir été prise en charge pour des côtes cassées.

En juillet 2021, une femme de 82 ans est prise en charge dans un hôpital de proximité à Remiremont (Vosges). Admise pour deux côtes cassées, elle décède trois semaines plus tard d'un choc septique. Son fils porte plainte aujourd'hui pour homicide involontaire. "Je veux la vérité et je veux surtout que ça n'arrive plus", dit-il. La plainte est indispensable pour comprendre ce qu'il s'est passé, selon son avocate. "Il n'a jamais compris comment tout s'est accéléré et comment la prise en charge a été faite", précise Me Nancy Risacher, avocate des familles.



Peu d'informations fournies

En tout, huit plaintes contre l'hôpital ont été déposées pour homicide involontaire. Les plaignants pointent tous du doigt le manque d'informations fournies par l'établissement. En 2018, après trois jours d'hospitalisation pour une inflammation du pancréas, Claudette, 51 ans, est décédée soudainement dans sa chambre d'hôpital. Son mari et sa fille n'obtiennent aucune précision. Fin 2022, le directeur de l'hôpital reconnaissait des erreurs de communication mais défendait son personnel.