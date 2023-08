Vosges : enquête sur l'hôpital de Remiremont au cœur d'une polémique après plusieurs morts

C'est un hôpital au cœur de nombreuses plaintes de familles de malades. Une huitième plainte pour homicide involontaire vient d’être déposée contre l’hôpital de Remiremont dans les Vosges.

En juillet 2021, une femme de 82 ans est prise en charge dans un hôpital de proximité à Remiremont (Vosges). Admise pour deux côtes cassées, elle décède trois semaines plus tard d’un choc septique. Son fils porte plainte aujourd’hui pour homicide involontaire, indispensable pour comprendre ce qu’il s’est passé selon son avocate. "Mon client n’a pas réussi à faire son deuil, ou à comprendre le mécanisme qui s’est passé au sein de cet hôpital. On lui a même volé les derniers moments avec sa maman", précise Me Nancy Risacher, avocate des familles.



Peu d’informations fournies

Le point commun aux huit plaintes contre l’hôpital est le manque d’informations fournies par l’établissement. Claudette par exemple décède soudainement. "Elle avait une santé tout à fait normale. Aujourd'hui, on se dit que ce n’est pas logique de mourir à 51 ans sans aucune explication", avance Silvio Zannin, mari de la patiente décédée. "On n’a pas d’heure de la mort, on a rien", poursuit le mari. Interrogé sur cette affaire en 2022, le directeur d’hôpital défendait son personnel.