Santé : hypertension aux urgences de Périgueux

Les hôpitaux font face à une situation critique pour cette fin d'année avec les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite. L'hôpital de Périgueux, en Dordogne, est obligé de réguler l’arrivée des patients.

Avant de pouvoir accéder aux urgences de l'hôpital de Périgueux (Dordogne), il faut appeler le 15. Un couple de retraités vient consulter pour un problème d’eau dans les poumons. Malgré leur ordonnance, ils doivent composer le numéro du Samu. Leur fille s’en charge et moins de cinq minutes plus tard, ils sont admis aux urgences. Le nouveau dispositif cherche à soulager une situation tendue à l'hôpital.

"Des hospitalisations plus pertinentes"

Le personnel en sous-effectif et le double épisode épidémique imposent à l'hôpital de réguler l’arrivée des patients. "Le dispositif montre depuis quelques jours son efficacité puisqu’il permet des hospitalisations plus pertinentes et une prise en charge des personnes en amont de leur arrivée", explique Abdelmajid Tkoub, directeur du parcours patient au Centre hospitalier de Périgueux. Les effectifs du Samu ont été renforcés, mais le nombre d’appels a fortement augmenté.