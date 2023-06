Santé : des malades soignés sur le parking des urgences de Strasbourg

À Strasbourg, des malades sont obligés d’être soignés sur le parking, faute de places. C'est particulièrement le cas au CHU de Strasbourg où les urgences sont saturées, à cause d’un manque de lits.

Des dizaines d’ambulances sont alignées sur le parking de Strasbourg (Bas-Rhin). Il fait plus de 30 degrés ce 5 juin. Des patients attendent dans les différents camions avant d’être vus par un médecin. Devant les urgences engorgées, les soignants ont dû organiser l’attente des véhicules. "Ce qui est déjà arrivé est que due à la dégradation de la situation dans le véhicule, une équipe médicale est venue pour voir ce qu’il se passait", précise Christian Prud’Homme, infirmier.

Fermeture de nombreux lits

Une vidéo prise le 22 juin 2023 montre que les ambulances font la queue dès le début de la journée. Mardi 27 juin à 10 heures, les urgences affichent 140% d’occupation. La cause ? La fermeture de nombreux lits qui empêche les patients d’être pris en charge. Un retraité a attendu plus de 24 heures sur un brancard il y a deux ans. "Je me sentais délaissé. Et après, on l’accepte, car on n’a pas le choix", précise-t-il. La direction de l’hôpital n’a pas souhaité réagir.