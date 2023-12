Hôpitaux : les lits ferment "par manque de professionnels de santé", pas "par manque de moyens", affirme la nouvelle ministre de la Santé par interim

"Si des lits [d'hôpitaux] ferment, ça n’est pas par manque de moyens, c’est par manque de professionnels de santé", estime Agnès Firmin Le Bodo, ministre de la Santé par intérim après la démission d'Aurélien Rousseau, invitée de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

Le manque de professionnels de santé

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a dévoilé mercredi les chiffres sur l'évolution du nombre de lits à l'hôpital en France, et le nombre de place en ambulatoire. En 2022, la France a perdu près de 6 800 lits, soit près d'1,8% de ses lits, selon la Drees. L’ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau avait déclaré vouloir en rouvrir. "Ouvrir un lit, c’est toujours un succès", rappelle Agnès Firmin Le Bodo.

Elle pointe "deux phénomènes" à l'origine de ces fermetures de lits : "d’abord le développement de l’ambulatoire à l’hôpital, c’est-à-dire qu’on reste le moins longtemps possible à l’hôpital et on va de plus en plus rapidement à la maison", puis "dans d’autres endroits des lits ferment, ça n’est pas par manque de moyens, c’est par manque de professionnels de santé, parce qu’à côté d’un lit, il faut des professionnels de santé". Ce "chantier" a été "lancé depuis 2017, sur du temps long", souligne-t-elle.

Des signaux positifs à l'AP-HP

La ministre rappelle les missions de son portefeuille : "C’est redonner de l’attractivité aux métiers de la santé, mais en sortie de crise sanitaire, nous avons un énorme enjeu de fidélisation des professionnels qui sont en place pour arrêter cette spirale négative dans laquelle est le système de santé".

Agnès Firmin Le Bodo se félicite néanmoins du nombre d'emplois en hausse dans l'AP-HP. "Il faut aussi savoir trouver des points positifs et nous avons quelques signaux positifs, sans nier les difficultés dans lesquelles le système de santé se trouve encore, notamment l’AP-HP qui pour la première fois, retrouve un solde d’emplois positif", se félicite la ministre, qui n'a toutefois annoncé aucune réouverture de lits ce vendredi, sur France Bleu Normandie.