Crise de l'hôpital : à Dax, un dispositif de téléconsultation en test pour désengorger les urgences

La semaine dans les Landes des ados d'un centre de loisirs se passait au mieux, jusqu'à qu'un jeune écrase le nez d'Axel. Aux urgences de l'hôpital de Dax (Landes), l'adolescent est rapidement redirigé vers une équipe de téléconsultation, installée à quelques mètres. Un infirmer y prend les constantes, et commence l'interrogatoire médical avant d'appeler le médecin.



Un dispositif expérimenté pendant tout l'été

Depuis son cabinet à Paris, le Dr Urfan Ashraf fait l'examen du patient. Pas de signes de fracture pour Axel, il faudra une radio de contrôle, mais pas dans l'urgence. "C'est sûr que c'est délicat, la téléconsultation. C'est un acte qui est dégradé, on n'a pas l'évaluation physique. On arrive à interpréter tous les éléments, et donc je pense qu'on a quand même une réponse qui est assez appropriée par rapport à la demande", explique le Dr Urfan Ashraf. Côté patient, Axel est convaincu. L'hôpital de Dax expérimente ces téléconsultations depuis le 1er juillet et pour tout l'été.