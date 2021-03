Covid-19 : l'hôpital de Fontainebleau s'organise

À l'hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne) c'est le nouveau casse-tête, il faut décider quels blocs opératoires devront fermer et quels patients devront être déprogrammés. Quatre opérations sur dix doivent être déprogrammées, c'est l'objectif imposé par les autorités sanitaires. Pour le moment, pas question de repousser les interventions urgentes ou de cancérologie. "Seront déprogrammées, les interventions qui peuvent attendre sans dommage (...) c'est au cas par cas", explique le docteur Karim Ben Othman. L'objectif est de renforcer les équipes qui prennent en charge les malades graves du Covid.



"Trouver un point d'équilibre"

Le centre hospitalier dispose de 32 lits de réanimations dont la moitié est occupé par des malades du Covid. Cinq lits sont encore disponibles, le directeur anticipe au cas où la situation viendra à s'aggraver. "On essaye de trouver un point d'équilibre entre les différents enjeux, on déprogramme de manière beaucoup plus fine, on essaye d'éviter les trop grands retards opératoires, tout en faisant face à l'arrivée de patients qui nécessitent une prise en charge liée au virus en soin critique", explique Benoît Fraslin, directeur du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.

