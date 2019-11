Belfort : la fille d'une femme décédée après cinq appels au Samu porte plainte

Edith Greffier a-t-elle été mal diagnostiquée par le médecin du Samu ? Son décès a 62 ans, à la suite d'un infarctus, aurait-il pu être évité ? Le 14 septembre dernier, sa fille appelle le Samu situé à Besançon, car sa mère ne se sent pas bien. Au téléphone, les enregistrements laissent entendre quelques minutes d'échange autour des symptômes. Le médecin évoque une gastro-entérite.

Une erreur de diagnostic pour la fille de la victime

Une simple ambulance sans médecin est envoyée pour la conduire à l'hôpital. Une demi-heure plus tard, toujours personne. Edith Greffier ne respire plus, sa fille panique et rappelle le Samu pour la troisième fois. Un véhicule est finalement déclenché 33 minutes après le premier appel. Mais il est trop tard, Edith Greffier décède. Pour sa fille, il y a eu un dysfonctionnement. "Elle restait focalisée sur cette histoire de vomissements. Il n'y a pas eu d'écoute", dénonce-t-elle.

