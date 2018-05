Après plusieurs décès aux urgences, Agnès Buzyn s'engage "à présenter une transformation systémique de notre système de santé"

Selon la ministre de la Santé "l'hôpital va mal depuis des années" car "on rabote ses moyens".

"Insupportable." C'est ainsi que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a défini les deux décès de personnes âgées aux urgences de l'hôpital de Tours dans un intervalle de quinze jours. Face à cette situation, la ministre s'est "engagée à présenter une transformation systémique de notre système de santé".

Agnès Buzyn a pris cet engagement "devant les Français". La ministre a assuré qu'il "sera porté par le président de la République". L'objectif est de répondre à cette situation, car "l'hôpital va mal depuis des années. On rabote ses moyens depuis des années", a indiqué la ministre de la Santé.

Cette situation est inacceptable, c'est insupportable pour le personnel.François Braun

président de Samu urgences de Franceà franceinfo

Pour le président de Samu urgences de France, François Braun, vendredi sur franceinfo, il y a "urgence à repenser complètement notre système, pas seulement la régulation médicale, mais aussi la médecine d'urgence comme initiateur de parcours de soin et toute sa continuité avec les services d'urgence et d'hospitalisation".

La ministre de la Santé dit avoir conscience de cette situation : "Je sais à quel point les conditions se sont dégradées depuis 10-15 ans." Agnès Buzyn va même plus loin en estimant "que nous sommes face à un problème qui dépasse l'hôpital, qui est la structuration globale des soins en France, entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Qui fait quoi ? Comment on s'organise ?".