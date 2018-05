Appels d'urgence : les pompiers du Nord condamnés

Le Tribunal administratif de Lille (Nord) vient de reconnaître une faute de service de la part de l'hôpital de Roubaix (Nord) et des pompiers du Nord. Christophe Blard est en effet tétraplégique depuis un accident vasculaire cérébral (AVC), le 17 août 2012, qui n'avait pas été bien pris en charge par les deux institutions.

"N'allez pas à l'hôpital, vous allez y aller pour rien"

En début de soirée ce jour-là, le jeune homme ne se sentait pas bien et avait des douleurs, et des impressions de vertiges. Christophe compose alors le 18. "La personne qui a répondu a banalisé son état", explique Brigitte Blard, la mère de Christophe. Selon le père de Christophe, elle lui aurait même précisé : "n'allez pas à l'hôpital, vous allez y aller pour rien." Alors Christophe a pris le métro pour rentrer chez lui et deux heures plus tard, des passants l'on retrouvé inanimé dans un buisson.

"Quand on lui fait une IRM, une heure et quart après son arrivée à l'hôpital Victor Provot, on se rend compte que le cerveau est largement atteint, il est donc transféré au CHR, et, à son arrivée, il est déjà complètement tétraplégique", explique Blandine Lejeune, l'avocate de la famille. Christophe est aujourd'hui ce que l'on appelle un "locked in syndrome", il est enfermé dans son corps avec un esprit intact. L'hôpital de Roubaix et les pompiers du Nord sont conjointement condamnés à verser 330 000 euros aux parents de Christophe, afin d'indemniser le préjudice subit.

Le JT

Les autres sujets du JT