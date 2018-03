À Toulouse, l'hôpital des nounours pour guérir les enfants de la peur des piqûres

Toute la semaine la faculté de médecine de Toulouse accueille 450 enfants de grande section de maternelle et de CP à l'hôpital des nounours. Le but : les familiariser avec les médecins, les piqûres et les machines.

Une petite fille et son doudou à "l'hôpital des nounours", à Toulouse. (STÉPHANE IGLESIS / RADIO FRANCE)