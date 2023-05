Hôpital : plus de 8 femmes médecins sur 10 se sont déjà senties discriminées dans leur parcours du fait de leur genre, selon une étude

L'association Donner des Elles à la santé dénonce sur France Inter le sexisme ambiant que subissent les femmes en milieu hospitalier.

82% des femmes médecins se sont déjà senties discriminées dans leur parcours en raison de leur genre, selon une étude d'Ipsos dévoilée vendredi 12 mai par l'association Donner des Elles à la santé sur France Inter. Elles étaient 85 % à y être confrontées en 2022, selon le baromètre annuel de l'association.

Une femme médecin sur six assure avoir été refusée à un poste à responsabilité en raison de son genre. L'argument qui revient le plus derrière cette discrimination porte sur la maternité, prévient Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion & Santé d'Ipsos : "On leur a dit que le poste exige de ne pas avoir de contraintes familiales, de ne pas avoir d'enfants à s'occuper, que le risque pour une femme de tomber enceinte et d'être moins disponible est trop fort, et donc que ce ne sera pas pour elle mais pour un homme", déplore-t-il auprès de France Inter.

Omniprésence du sexisme à l'hôpital

Outre ces discriminations professionnelles, l'association alerte de manière plus générale sur l'omniprésence du sexisme à l'hôpital. Selon Donner des Elles à la santé, les comportements sexistes et les harcèlements demeurent monnaie courante à l'hôpital. 78 % des femmes médecins déclarent avoir déjà été victimes de comportements sexistes. D'après le baromètre, près d'un tiers (30 %) déclarent avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement.

Ces situation sont souvent banalisées dans le monde hospitalier, elles sont rarement dénoncées, explique Adelyne Merceron, directrice d'activité santé chez Ipsos. Elle juge "alarmant" que 36 % des "femmes qui ont été confrontées à ces propos ou à ces gestes déplacés n'en ont parlé à personne". Seules 3 % ont signalé ces comportements sexistes à leur hiérarchie, 27 % à leurs collègues et 36 % en ont parlé à des personnes en dehors de l'hôpital.

Des signalements qui restent sans effet

62 % des femmes sondées estiment que lorsqu'elles ont remonté ces comportements, leur témoignage n'a rien changé à l'attitude des personnes concernées. 88 % affirment que la hiérarchie n'a pris aucune mesure particulière pour que la personne mise en cause cesse ces agissements.

Malgré ce constat, Donner des Elles à la santé relève plusieurs tendances encourageantes pour l'avenir : 83 % des médecins interrogés considèrent que les discriminations et propos sexistes sont aujourd'hui mieux pris en compte qu'il y a cinq ans.



Pour établir ce baromètre de la situation des femmes médecins au sein de l'hôpital, l'étude a été menée auprès de 500 médecins hospitaliers de toute la France.