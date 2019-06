Haute-Savoie : des lits d'Ehpad fermés faute de personnel

Un Ehpad qui ferme des lits par manque de personnel. C'est le cas d'un établissement de Sillingy, en Haute-Savoie, qui n'arrive pas à recruter et qui est contraint de fermer des lits et de refuser des pensionnaires. En cause, un métier d'aide-soignant mal payé, et qui donc ne suscite plus de vocations. Car chaque jour dans cet Ehpad, c'est la course d'une chambre à l'autre pour effectuer les soins. Le manque de personnel alors que six postes sont à pourvoir se fait sentir.

"C'est les résidents qui en pâtissent"

"En ce moment, c'est 'à la va-vite' le travail qu'on fait. Et ça franchement moi je ne peux pas", explique Catherine Pierrot, aide médico-psychologique. "Il faudrait qu'on prenne plus de temps avec les résidents. En fait c'est les résidents qui en pâtissent quand il manque du personnel", assure-t-elle. La direction a donc pris la décision de fermer quatre chambres sur 84.

Le JT

Les autres sujets du JT