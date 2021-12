BRUT

Pendant ce temps-là, dans les Pyrénées, David est passionné d'alpinisme. Pourtant, il ne possède que 10 % de ses capacités visuelles. Malvoyant de naissance, il est atteint de la maladie de Stargardt, une affection rare et non réversible. "Je vois, en fait, des tâches gris clair et des tâches plus foncées. Les prises sur la paroi vont faire un petit peu de contraste, d'ombre, donc je vais réussir un petit peu à monter comme ça", explique David.

David pratique aussi le ski et le VTT. En 2012, il remporte la médaille d'argent des Jeux paralympiques en cécifoot, l'adaptation du football pour les déficient visuels. En 2019, il parvient même à gravir le mont Blanc. "J'ai grandi comme ça, je vis avec ça. Quand tu grandis avec des enfants en montagne qui ont le même âge que toi, quand tu as 6 ans et que tu es dans le même village, derrière il faut les suivre parce que eux, ils vont s'amuser", conclut David.