VIDEO. Malgré sa paralysie des jambes, elle poursuit son rêve et devient pilote de voltige aérienne

La soif de vivre

"L’envie de vivre était plus forte que tout. Si j’ai réussi à survivre à ces 12 heures d’attente alors après…forcément, j’arriverai à vivre et à reconstruire ma vie et à faire quelque chose de cet accident".

Voici les mots de Dorine Bourneton, victime d’un accident d’avion en 1991, à l’âge de 16 ans, dont elle fut la seule rescapé. Son avion s’est crashé sur un flan de montagne à 1400 mètres d’altitude. "Je n’ai pas de souvenirs exacts de cet accident, ni de l’attente", explique-t-elle.

Dorine Bourneton a pourtant attendu 12 heures avant d’être secourue. "Je crois que tout s’est joué pendant ces 12 heures parce qu’il m’aurait été très facile de juste fermer les yeux et de me laisser aller, de me laisser engourdir par le froid, de me laisser endormir et mourir avec les autres et pourtant, j’ai lutté". Cette attente, elle la voit comme un "instinct de survie" qui s’est "inscrit" au fond d’elle. "À chaque fois que je suis face à une difficulté, je n’ai qu’une envie : j’ai la rage. J’ai envie de me battre."

Une détermination sans faille

Hospitalisée pendant plusieurs mois, elle n’a jamais perdu l’espoir de continuer à voler malgré l’avis des médecins qui, eux, étaient très pessimistes. Quand on lui a dit "de redescendre de son nuage", Dorine Bourneton a, au contraire, voulu se battre pour prouver qu’elle en était capable. "J’ai eu aussi besoin de leur prouver que ce n’est pas parce que j’étais en fauteuil roulant que ma vie allait s’arrêter, que ma vie s’était arrêtée", explique-t-elle. Paraplégique, elle a finalement réussi à faire modifier la loi afin de pouvoir voler. Et aujourd’hui, Dorine est pilote de voltige aérienne. "J’ai vraiment le sentiment de glisser sur les filets d’air et de danser, danser dans le ciel comme j’aimerais danser dans la vie", confie la jeune femme.

Son prochain défi ? Emmener des valides en avion avec elle pour, dit-elle, montrer que "la personne valide peut avoir totalement confiance en moi".