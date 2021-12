BRUT

Sofia est née sans bras, elle a 17 ans, et son quotidien entre les cours et les leçons de conduite, c'est ça.

"On s'habitue et on oublie à quel point c'est incroyable ce qu'elle fait." Sofia est née sans bras. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle est capable de tout faire avec ses pieds. De son plat préféré en passant par ses cours, elle a développé cette technique pour vivre le plus normalement possible son quotidien. "Avant chaque cours, je nettoie mes pieds et à la fin de chaque cours aussi, je mets toujours des pantalons sans boutons, je favorise les pantalons élastiques", explique-t-elle. Sofia est également capable de conduire. "Elle nous donne une vraie leçon de vie, c'est impressionnant la volonté qu'elle a et je pense que si elle continue à avoir cette volonté, elle peut devenir qui elle veut, elle peut faire absolument ce qu'elle veut", estime Billal, moniteur d'auto-école.

Mieux accompagner les autres

Avec cette différence, Sofia confie s'être toujours sentie plus mature que les autres et ce depuis la maternelle. Il y a un an, Sofia a créé son association Sois Maître de ton Handicap pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Estimant elle-même ne pas avoir été bien accompagnée, elle veut épauler les personnes en situation de handicap. "Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été bien accompagnée, niveau papiers, niveau, par exemple, est-ce que là, on peut l'inscrire dans cette école, etc."

Enfin, pour Sofia, sa différence fait partie intégrante de son identité. Elle refuse ainsi de porter des prothèses. "Je n'ai jamais voulu, tout simplement parce que si je mets des prothèses, c'est plus moi. Je ne serais plus moi-même, ce n'est pas ma personnalité", conclut-elle.