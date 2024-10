A l'occasion de la journée nationale des aidants le 6 octobre, France 5 diffuse une soirée spéciale présentée par Théo Curin avec Clémentine Célarié et Bruno Solo.

Un rôle inédit et exigeant. A l'occasion de la diffusion de l'émission "Aidants, il est temps de les aider", mardi 8 octobre sur France 5, le comédien Bruno Solo a accompagné durant 48 heures Thierry, un homme atteint de la maladie de Charcot.

Entre 8 et 11 millions de personnes accompagnent des proches malades, en situation de handicap ou en perte d'autonomie en France, selon les chiffres du ministère des Solidarités et de l'Autonomie. L'émission, présentée par l'animateur et ex-nageur handisport Théo Curin, entend les mettre à l'honneur.

L'actrice Clémentine Célarié a, elle aussi, endossé le rôle d'aidant pendant 48 heures, expérimentant ainsi la réalité de l’engagement de celles et ceux qui consacrent leur vie à l’autre. Le programme révèle également le manque de reconnaissance et de visibilité de ces aidants familiaux, souvent seuls dans cette épreuve.

Une charge physique et mentale

Âgé de 45 ans, Thierry est père de trois enfants. Il y a quatre ans, on diagnostique à ce mécanicien dans l'aéronautique la maladie de Charcot. Cette maladie neurodégénérative entraîne une paralysie progressive de tout le corps. Cette annonce bouleverse la vie de sa famille et plus particulièrement celle de sa femme Loriane, obligée de jongler entre ses responsabilités d'aidante et ses obligations professionnelles.

Grâce à cette émission, durant deux jours, Théo Curin soustrait Loriane à sa routine de soins en lui offrant une escapade pendant que Bruno Solo prend sa place auprès de Thierry et l'accompagne dans son quotidien.

Accompagner l'autre aux toilettes, l'aider à se brosser les dents, à se nourrir… Autant de tâches qu'endosse l'acteur, qui en mesure toutes les difficultés. Une situation banale comme celle d'installer Thierry dans son fauteuil roulant relève ainsi rapidement du défi pour le comédien, obligé de demander de l'aide à des membres de l'équipe de tournage.

Aidants, il est temps de les aider Une émission met en lumière les aidants des personnes malades, e (Little Big Médias)

La compagne de Thierry effectue pourtant ce type de tâches seule, plusieurs fois par jour. "Chaque seconde, je pensais à toi et je me dis 'ça, c'est son quotidien'", confie l'acteur, ému, à Loriane. "Moi, je ne faisais que ça, j'étais un aidant presque professionnel. Tandis que toi, tu es une aidante et puis tu vas travailler avec tes élèves, et puis le soir, tu discutes avec tes gamins (…) Toute cette charge physique, mentale et psychologique que tu fais avec le sourire... Je me suis dit : 'Je n'ai pas le droit d'être en deçà de [ce dont tu es capable].'"

L'émission, "Aidants, il est temps de les aider", présentée par Théo Curin, est diffusée à 21h05 mardi 8 octobre sur France 5 et est visible sur la plateforme France.tv.