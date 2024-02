Lycéenne, Aïssata est la seule malentendante de sa classe. Une situation qui lui convient très bien, à elle, qui invite tous les malentendants à se “mélanger avec les gens qui entendent”. Brut l’a suivie le temps d’une journée.

“Je trouve ça agréable, parce que quand les gens me voient, ils ne savent pas que je porte des appareils et que je suis sourde”. Aïssata a perdu l’ouïe à l'âge de six ans et demi. Aujourd’hui au lycée, elle est l’unique malentendante de sa promo. “J'ai moins bien entendu quand j'étais au Mali. C'est ma tante qui a su que je n'entendais pas bien, et elle m'a transférée ici pour mieux entendre, avoir des appareils et un implant”. Équipée d’implants, elle parvient à lire sur les lèvres et à s’exprimer.

“Aux personnes sourdes : essayez de vous mélanger avec les gens qui entendent”

“C'est un handicap qui est invisible. Elle parle bien aussi, donc on ne s'en rend pas compte. L'intérêt de mélanger des élèves porteurs de handicap et les élèves sans handicap est double. Pour les élèves ordinaires, ça va être de pouvoir être sensibilisés à cette problématique de la surdité. Pour Aïssata, ça lui permet d'évoluer dans un environnement complètement normal, d'avoir une vie d'adolescente “normale”, entre guillemets. C'est une élève comme les autres” explique Wahiba Allam, professeur principale.

Sur TikTok, Aïssata a créé un compte pour parler de son handicap et faire connaître la langue des signes. “La langue des signes, je l'ai apprise en primaire spécialisée avec les sourds et les malentendants. J'ai créé un compte TikTok pour aider les personnes sourdes et malentendantes. C'est des vidéos où j'apprends aux gens à parler en langue des signes” décrit Aïssata.