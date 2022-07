"Si un jour je me marie avec mon conjoint, je perds tout." À 22 ans, Fiona est atteinte de surdité complète. Lorsqu'elle a voulu officialiser sa relation avec son conjoint et changer son adresse, la CAF lui a répondu qu'elle allait perdre une partie de ses aides... Elle témoigne.

“Au moment où on s'est inscrits à la CAF pour changer d'adresse, ils lui ont dit que si on voulait se mettre en couple officiellement, elle perdrait une partie de ses aides. Et si on veut aller plus loin, jusqu’au mariage, elle perdrait la totalité de son revenu."

“Si demain je me marie, mon allocation handicapé adulte, je la perds. Et ça sera le conjoint qui prendra tout en charge. Un couple c'est 50/50, on paye tous les deux, on fait les choses à deux”, confie Fiona.

Pour la jeune femme qui tient à son indépendance, cette décision est injuste. “Je n'ai pas envie que mon conjoint paye tout pour nous deux”.