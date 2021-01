VIDEO. Atteint de neurofibromatose, le témoignage poignant de Guilhem

Depuis sa naissance, Guilhem est atteint de neurofibromatose de type 1. Elle se caractérise essentiellement par des tumeurs bénignes. C'est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes en France. Brut l'avait rencontré en 2018. "La vidéo a fait aussi, a permis de faire parler de la neurofibromatose, qu'au final beaucoup de gens ne connaissaient pas", explique-t-il.

"Le plus dur pour moi, c'était vraiment le rejet"

Dans son témoignage, Guilhem souligne la difficulté de supporter le regard des autres. "Le plus dur pour moi tout au cours de ma scolarité et même encore là, comme je l'évoquais dans la première vidéo, des remarques d'adultes, médecins, en plus, qui voilà faisaient tout pour me rejeter, pour me dire : "Ta vie, il vaut mieux que tu la passes enfermé à ne voir personne."", relate-t-il. Aujourd'hui, Guilhem a le sentiment qu'il est moins présent.