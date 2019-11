Transports : le parcours du combattant d'une handicapée en fauteuil roulant

Pour comprendre le quotidien d'une personne en fauteuil roulant, les journalistes de France 2 ont confié une caméra à Stéphanie Persoz, paraplégique depuis ses 16 ans. Pendant une semaine, elle a accepté de filmer son chemin pour aller et revenir du travail dans Paris. Pour se rendre à son travail dans un centre d'animation, Stéphanie voit des obstacles partout. Le deuxième jour, Stéphanie fait face à un nouvel obstacle qui a envahi l'espace public : les trottinettes électriques en libre-service.

"Trop de choses qui ne fonctionnent pas"

Jour 3, trottoirs endommagés, travaux, morceaux de bitume manquants... En fauteuil, c'est un casse-tête. Jour 4, à sa pause déjeuner, Stéphanie se dirige vers le supermarché le plus proche et les ennuis continuent. Pour se rendre au deuxième étage du magasin, il faut qu'elle ressorte et remonte une allée pentue très éprouvante pour elle. "Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. Vous vous allez mettre cinq minutes pour aller au travail, moi je vais mettre une heure", regrette Stéphanie Persoz.

