Soupçons de maltraitance dans un foyer pour polyhandicapés

Depuis 2016, quatre mères ont porté plainte pour des soupçons de violence dans la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. L’ARS annoncera aujourd’hui des premières mesures après une inspection menée en urgence.

Monique pensait enfin pouvoir souffler après avoir trouvé une place dans un foyer pour son fils de 29 ans, souffrant de troubles autistiques. La fin de “quatre années de galères à chercher une place dans un lieu adapté” explique-t-elle à nos confrères de France Bleu Paris. Ce foyer, c’est une maison associative à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis (93) qui accueille depuis 2011 une vingtaine de jeunes adultes polyhandicapés. Mais pour Monique l’apaisement a tourné au cauchemar.

La mère de famille a porté plainte contre le foyer qui accueille son fils, fin juin, comme quatre autres mères depuis 2016. Pour Monique, c'est après avoir reçu une vidéo, tournée en caméra-caché lors d’une sortie extérieure. Elle y reconnaît son fils en train d'être frappé par un éducateur muni d’un bâton.

Des hématomes sur le corps, 10 jours d’ITT

“Lorsque j'ai reçu cette vidéo, j'étais déjà inquiète car j'avais remarqué qu’il avait des bleus en rentrant à la maison le week-end du 22 juin. Ce n'était pas la première fois. Je l'ai emmené chez le médecin qui lui a prescrit 10 jours d'ITT (incapacité totale de travail).” explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. Monique a également reçu des photos sur lesquelles on distingue des hématomes sur le corps de son fils. La mère de famille a demandé des explications à la Maison d’Accueil Spécialisée, celle-ci lui aurait répondu qu’il se serait fait ses bleus tout seul. L’éducateur a depuis été mis à pied.

Une inspection de l’ARS menée en urgence

Ce n’est pas le premier cas de soupçons de violence rapporté dans ce foyer. “Ici on soigne en tapant ou en shootant aux médicaments” révèle à France Bleu Paris un ancien employé.

L’Agence Régionale de Santé d'Île-de-France (ARS) a déjà reçu 13 signalements depuis avril 2016. “Mais cela ne concerne pas uniquement des soupçons de violence” nous précise l'ARS. Plusieurs inspections ont donc déjà été réalisées, la dernière datait de Juillet 2018. A la suite de cette nouvelle plainte, l’institution a mené une inspection en urgence sur place jeudi dernier, les résultats sont attendus dans la journée.

Brûlé au second degré en allant prendre sa douche

D’autres mères de famille ont porté plainte… Isabelle, en avril 2019, après avoir constatée des hématomes sur le corps de sa fille et ne croyant pas un mot des excuses du foyer. "On m'a dit qu'elle s'était cognée contre des meubles", explique-t-elle à France Bleu Paris.

Puis Hélène, en juillet 2018, pour “violences habituelles sur personnes vulnérables”. Arnaud, son fils de 45 ans, "a été brûlé au second degré en allant prendre sa douche. Il a eu une fracture de l'humérus en mai 2013. On s'est aperçu très tard qu'il avait le bras qui pendait" raconte-t-elle à nos confrères de France Bleu Paris. Depuis un an, Hélène garde son fils chez elle, le temps que l’enquête aboutisse.

Contactée, la MAS n’a pas souhaité s'exprimer. La direction devrait sortir de son silence cet après-midi, après une réunion avec la présidence de l’association.