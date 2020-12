Santé : la prouesse de Priscille Déborah, amputée de trois membres et munie d'un bras bionique

Après avoir perdu trois membres, Priscille Déborah, artiste-peintre, a dû se battre pour retrouver son autonomie. Depuis deux ans, les équipes de France Télévisions la suivent assidument dans ses avancées. Cette année, elle a obtenu un bras bionique et recommence petit à petit à dessiner. Si son geste est hésitant, le progrès est, lui, immense. La concernée s’exerce avec ténacité pour s’approprier son nouveau bras. Il y a un an et demi, elle parvenait à guider à distance cette prothèse, fixée sur un socle, grâce au moyen de la pensée.

De grands progrès

C’est depuis mars 2020 que la concernée porte réellement son bras bionique. Il lui reste désormais à apprendre à coordonner mieux ses gestes et à maîtriser sa force, par exemple quand elle doit casser un œuf. "Certes, il va manquer un peu de précision, de dextérité mais on voit qu’elle peut quand même l’utiliser dans sa vie de tous les jours", estime Claire Bonamici-Jamet, ergothérapeute au centre de réadaptation La Tourmaline, en Loire-Atlantique.

