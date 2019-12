Téléthon : grâce à une greffe de cellules, cette malvoyante perçoit la lumière

Vendredi 6 décembre, le Téléthon débute. Pour faire avancer la recherche sur les maladies rares, les Français sont appelés à faire des dons. Grâce notamment à ce marathon caritatif, la science a fait une avancée sur les problèmes de vue qui pourront servir au plus grand nombre. Ouiza Perez est malvoyante. Depuis sa naissance, elle souffre d’une maladie génétique qui altère les cellules de la rétine. Depuis septembre, elle a reçu une greffe de cellules. Un essai clinique dont le but est de vérifier qu’il n’y avait pas de rejet.

"Ça me donne du réconfort"

Les résultats vont au-delà de ses espérances. Pour la première fois de sa vie, elle perçoit la lumière. "Il y a des différences importantes. Je perçois tout doucement, mais de plus en plus de lumière. Des lumières ambiantes, des petits bouts de lampadaires. Ça ne me donne pas de confort visuel, ce n’est pas suffisant, mais ça me donne du réconfort", confie celle qui tient un blog afin de témoigner de ses sensations qui évoluent.

