Petite enfance : une crèche inclusive à Roubaix

Une crèche de Roubaix, dans le Nord, promeut l’inclusion dès le plus jeune âge. Au sein de la structure, un tiers des enfants sont en situation de handicap.

Aydine, 23 mois, est en situation de handicap. Il est accueilli deux fois par mois dans une crèche de Roubaix (Nord). La journée commence par des chants, avant une séance de kiné au milieu des petits. "Ceux qui ont des retards moteurs vont forcément progresser", estime Frédérique Paul, kinésithérapeute. Dehors, la poussette d’Aydine est au centre de toutes les attentions.



"Comprendre (...) qu’on n’est pas tous pareils"

Dans cette crèche, huit enfants sont en situation de handicap et 17 sont valides. "Cela permet à l’enfant de tout de suite comprendre que, dans la société, on n’est pas tous pareils", estime Ranwen Loueil, mère de Sarah. Loan, 4 ans, est atteint d’une maladie génétique. Depuis la rentrée, il partage son temps entre la crèche et l’école. "C’est plutôt une réussite", estime sa maman, dont l’enfant a bien accepté l’arrivée dans la structure.