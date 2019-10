Pas-de-Calais : un enfant atteint de trisomie 21 oublié toute la journée dans un bus, sa famille porte plainte pour "mise en danger d'autrui"

C'est un mécanicien qui a découvert l'enfant par hasard, sept heures après le départ, la ceinture toujours attachée.

Un enfant de 10 ans, atteint de trisomie 21 et lourdement handicapé, a passé toute une journée dans un bus, oublié par son accompagnateur de l'institut médico-éducatif Léonce Malécot de Lens (Pas-de-Calais) et par la conductrice, rapporte lundi 14 octobre France Bleu Nord. Sa famille a porté plainte pour "mise en danger d'autrui".

Les faits remontent au jeudi 3 octobre. Le petit Younès prend le bus comme d'habitude à Liévin, où il est domicilié. Mais à l'arrivée, il est oublié et le véhicule, affrété par l'institut médico-éducatif (IME), repart jusqu'au dépôt. Ni la conductrice, ni l'accompagnateur de l'IME ne le remarquent. L'enfant passe alors la journée dans ce bus à l'arrêt au dépôt, jusqu'à ce qu'un mécanicien le découvre, par hasard, sept heures plus tard, la ceinture toujours attachée.

Comment a-t-on pu oublier mon fils ? Sachant que c'est l'accompagnateur qui a attaché sa ceinture, donc il l'a vu ! Il s'est senti seul, abandonné.Khalifa, la mère de Younès

"C'est un réel traumatisme de voir tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années anéanti en une journée", témoigne Khalifa, la maman de Younès, au micro de France Bleu Nord. Depuis 10 jours, l'enfant a peur d'être seul la nuit et doit porter des couches, "alors que ce n'était plus le cas depuis un an", poursuit Khalifa, qui fait part de son "incompréhension".

Dans un communiqué, la direction de l'IME Léonce Malecot de Lens a reconnu que le contrôle du bus n'a pas été fait correctement et a annoncé la mise en place de mesures pour améliorer les procédures de contrôle.