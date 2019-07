Oise : le supermarché s'adapte aux personnes autistes

Le supermarché est un lieu bruyant et parfois oppressant pour de nombreuses personnes autistes. Mais dans un supermarché de Thourotte (Oise), pendant deux heures chaque semaine, pas de musique, pas d'annonce et des lumières tamisées. Si le magasin reste ouvert à tous les autres clients, il s'adapte en particulier à eux. Un dispositif qui attire pour la première fois Laetitia Gallet et son fils autiste de 6 ans. "Je vois que son champ de vision est plus élargi, il est plus curieux (...) je le sens plus disposé à rester un peu plus longtemps dans un magasin", explique la mère.

Un personnel formé au handicap

Depuis le lancement de l'opération, il y a un mois, début juin, environ 50 autistes sont venus. Pour l'association qui a proposé ce projet au supermarché, l'idée n'est surtout pas de les stigmatiser. Aucune caisse ne leur a par exemple été réservée. Un éducateur spécialisé dans les questions de handicap est intervenu auprès des salariés. Après cette première expérience, l'association envisage de contacter d'autres supermarchés.

Le JT

Les autres sujets du JT