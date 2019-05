Le fondateur des communautés de l'Arche, Jean Vanier, est mort

L'ex-officier de marine avait fondé l'association qui accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle, en 1964. Il avait 90 ans.

Le Canadien Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche, qui accueillent des personnes ayant un handicap mental, est mort à Paris dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 90 ans, a appris franceinfo mardi 7 mai auprès de l'Arche internationale.

L'Arche a été fondée en 1964 à Trosly-Breuil, dans l'Oise, et est aujourd'hui présente dans 38 pays, selon son site internet. En 2015, Jean Vanier, ex-officier de la Royal Navy, avait reçu à Londres le prix Templeton, décerné avant lui à Mère Teresa, au dalaï-lama ou encore à Desmond Tutu. L'année suivante, il était fait commandeur de la Légion d'honneur, entouré de ses amis handicapés, à Matignon.

La fédération internationale des communautés de l'Arche compte 154 communautés, dont 35 en France, et plus de 10 000 membres. Chaque communauté regroupe des lieux d'hébergement et de travail, dans lesquels vivent personnes ayant un handicap mental et des accompagnants.