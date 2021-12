La Maison nationale de l'autisme va ouvrir en Seine-Saint-Denis au printemps 2022

Cette maison sera un lieu d'accueil pour les familles et les chercheurs qui travaillent sur l'autisme selon la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap, révèle France Bleu Paris.

La Maison nationale de l’autisme, dont la création a été annoncée en début d’année 2021 par Emmanuel Macron lors d’une conférence sur le handicap, ouvrira ses portes au printemps 2022 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), a appris, mardi 21 décembre, France Bleu Paris auprès de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap.

"Le bâtiment sera situé à proximité du campus Condorcet près du métro Front populaire", confirme l’équipe de la ministre à France Bleu Paris. Cette Maison nationale de l’autisme sera un lieu de ressources où les familles et proches de personnes présentant des troubles du spectre autistique pourront trouver des conseils auprès d’associations et professionnels de la santé.

Un département où la prise en charge de l'autisme fait défaut

Elle permettra, selon l’équipe de la ministre, de "fédérer les acteurs associatifs et guider les familles qui sont souvent en déficit d’informations" et sera également un lieu d'accueil pour les chercheurs qui travaillent sur l’autisme. La Seine-Saint-Denis n’a pas été choisie au hasard, étant un département dans lequel beaucoup de familles sont touchées et ont un proche autiste mais où les solutions de prise en charge spécialisée manquent.

Sur Twitter, la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet (UDI) se dit "très heureuse de la participation" de sa ville "dans ce projet à fort impact pour le quotidien de nombreux Français". Les travaux pour rendre ce bâtiment accessible à tous sont en cours. La Maison nationale de l'autisme doit ouvrir ses portes au printemps 2022.