La Cour des comptes juge que les personnes handicapées vieillissent sans être suffisamment accompagnées

Un rapport, publié mercredi, dénonce un "défaut d'anticipation des pouvoirs publics" alors que de plus en plus de Français sont concernés.

Temps de lecture : 1 min

Les pouvoirs publics sont responsables, selon la Cour des comptes, d'un "défaut d'anticipation". Entre 2011 et 2019, le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés de plus de 50 ans a augmenté de 55%, pointe son dernier rapport publié mercredi 13 septembre. Ce défaut d'anticipation résulte aujourd'hui dans un défaut d'accès aux soins et d'accompagnement adéquat.

L'institution appelle l'État à investir un milliard d'euros par an pour répondre aux besoins de cette population. Parmi les autres recommandations des Sages de la rue Cambon : confier une mission de repérage aux Maisons départementales des personnes handicapées afin de proposer aux plus de 50 ans une évaluation de leurs besoins médico-sociaux. La création d'un observatoire national du handicap est également préconisée afin de conseiller les pouvoirs publics.

La Cour des comptes souligne notamment le fait que seules 41% des personnes qui demandent un service d'accompagnement à domicile finissent par l'obtenir. Faute de places suffisantes, en particulier en institut spécialisé, plus de 40 000 personnes handicapées vieillissantes sont actuellement accueillies en Ehpad. Or "l'Ehpad n'est pas toujours adapté" a pointé Pierre Moscovici, le Premier président de la Cour des comptes. La situation des travailleurs en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est également mentionnée dans le rapport : leur retraite est souvent synonyme de la fin de leur accompagnement médico-social.