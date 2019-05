Initiative : une association réalise le rêve des enfants handicapés

C'est la première fois qu'Aaron embarque sur un bâtiment militaire. À 9 ans, le jeune garçon originaire de Lyon (Rhône) est passionné par les sciences, surtout la chimie. "J'aime bien les bateaux de guerre même si je ne veux pas être militaire quand je serai grand", explique-t-il, à bord d'un navire militaire amarré à Toulon (Var). Aaron est atteint d'un cancer des os détecté à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il est en phase de rémission.

S'échapper le temps d'une journée

C'est grâce à l'association Petits Princes qu'Aaron et son père ont pu s'échapper le temps d'une journée d'un quotidien pesant. "J'ai l'impression que je profite autant que lui, voire peut être même plus, parce que je me rends compte des moyens déployés pour nous offrir une journée comme celle-là. C'est incroyable", se réjouit le père d'Aaron. Pour l'association qui organise ces sorties, aucun rêve n'est inaccessible. À chaque fois, tous les frais sont pris en charge, pour toute la famille. Depuis sa création il y a 32 ans, l'association a réalisé plus de 7 400 rêves pour plus de 3 000 enfants et leurs parents.

