Initiative : former les commerciaux à la langue des signes

Pour ces assistantes commerciales, c'est une vraie surprise : il serait possible de transposer le langage automobile en langue des signes. Après une journée de formation, les voilà capables d'exprimer des nombres, des couleurs et même des marques de voiture.

Un réseau de commerces adaptés aux clients sourds et malentendants

La concession automobile dans laquelle a eu lieu la formation fait désormais partie d'un réseau national de commerce qui soigne l'accueil des sourds et les malentendants. Cette formatrice a vu les demandes se multiplier, notamment depuis le film La famille Bélier. Aujourd'hui en France, 600 000 personnes sont sourdes, ce qui ne les empêche pas de se déplacer et d'acheter une voiture. Les clients sourds et malentendants appellent désormais de toute la France.

