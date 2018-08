Indre-et-Loire : une équipe handisport victime d'un vol de fauteuils roulants

C'est un vol incompréhensible qui a eu lieu à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), au milieu du mois de juillet. Derrière une porte du gymnase, trois fauteuils roulants ont été volés, ceux de l'équipe handisport de handball de la ville. L'équipe du club mêle joueurs handicapés et joueurs valides et, avec ce vol, c'est la saison prochaine qui est compromise.

Lancement d'une cagnotte en ligne

Les fauteuils roulants ont un prix minimum de 1 500 €. Pour tenter de sauver la saison, le directeur du club a lancé une cagnotte sur le web et plus de 1000 € ont été récoltés en une semaine. Si la solidarité continue, le club espère pouvoir remplacer deux des trois fauteuils volés. La ville et la région se sont engagées à les soutenir financièrement en cas de cagnotte insuffisante. En attendant la reprise de la saison, le reste des fauteuils handisport a été mis en sécurité.

Le JT

Les autres sujets du JT