Hérault : les fauteuils roulants design de Nino Robotics

Il y a un mois, Jean Bansercoer a acheté un "Nino", un transporteur assis électrique. Il vient ajuster son fauteuil, mais ce Flamand est déjà conquis par son acquisition. "C'est petit, c'est compact. Cela pèse un peu plus qu'un fauteuil roulant mais c'est très confortable", détaille ce client satisfait. Avec son look travaillé et ses couleurs vives, le fauteuil roulant "Nino" apporte de la fraîcheur dans un milieu souvent atone.

Un nouveau modèle en préparation

Le "Nino" a un petit frère, le "One, une sorte de trottinette électrique pour fauteuil roulant. Les deux modèles se sont vendus à plus de 500 exemplaires depuis quatre ans. Mais Pierre Bardina, fondateur de Nino Robotics, voit plus loin. Dans un monde où une personne six connaît un problème de mobilité, le créateur a un rêve. "L'ambition ultime, c'est la mobilité pour tous. Il faut créer un transporteur personnel et électrique qui soit accessible à tous, y compris par les personnes qui présentent un handicap moteur", explique l'entrepreneur héraultais, qui est en discussions avec des grands groupes comme Renault ou Aéroports de Paris. Le prototype d'un nouveau modèle sera dévoilé d'ici la fin de l'année.