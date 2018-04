Handicap : les obstacles du quotidien en fauteuil roulant

Les valides imaginent rarement les situations compliquées auxquelles les personnes en fauteuil roulant peuvent être confrontées. Didier Despeisse roule en fauteuil depuis un AVC il y a trois ans. Les problèmes d'accessibilité l'agacent au plus haut point. Il déplore notamment que les porches et les entrées les magasins sont bien souvent infranchissables. "Tout le monde s'en fiche. Le pire, c'est que les gens me disent : 'Moi, je n'ai pas de client en fauteuil'. Eh bien oui, ce n'est pas accessible votre truc !", peste ce dernier.

850 000 personnes ont une mobilité réduite en France

À Paris, une seule ligne de métro est totalement accessible. Certains arrêts de bus ne sont pas adaptés, mais dans l'ensemble le réseau parisien permet au moins de se déplacer. Depuis un an, une application répertorie les lieux accessibles. "J'accède" est une plateforme collaborative. En France, pas moins de 850 000 personnes ont une mobilité réduite.

