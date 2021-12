Handicap : le "go to ski", une trottinette des neiges pour les personnes non-valides

Dans les Hautes-Alpes, une station de ski propose plusieurs activités de glisse dédiées aux personnes en situation de handicap, qui n'ont pas ou plus le contrôle de leurs jambes. Grâce au "go to ski", elles peuvent également s'offrir des sensations fortes.

Dans la station de ski de Risoul (Hautes-Alpes), les personnes à mobilité réduites peuvent désormais profiter d'une "trottinette des neiges". Cet engin permet à ceux qui n'ont pas l'usage de leurs jambes de goûter aux plaisirs de la glisse, grâce au handski. "À tout moment, on a l'impression qu'on va aller à la fois plus vite et tomber. En fait, c'est ça le ski", se réjouit Julien, un amateur de sport d'hiver atteint d'une sclérose en plaques depuis six ans.

La Gotoski, une trottinette conçue pour les skieurs non-valides

Grâce à une machine dotée de trois coulisses, qui reproduit les mouvements du skieur, les personnes en situation de handicap peuvent profiter pleinement de leur expérience, aux côtés d'un moniteur qui guide et rassure. "Il n'y a pas besoin de savoir marcher pour pratiquer le go to ski. À partir du moment où la personne a un appui plantaire, qu'elle arrive à se soutenir une trentaine de secondes appuyée sur un bureau ou sur une table, elle peut pratiquer", explique Thomas Zoratti, moniteur et président de l'association Antenne Handicap.