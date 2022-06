Handicap : le fauteuil tout terrain, pour continuer à profiter de la montagne même avec une mobilité réduite

À la suite d'un accident l'ayant privé de l'usage de ses jambes, Jean-Luc Fumex, amateur de montagne, a créé le FTT, le fauteuil tout terrain. "C'est vraiment du bonheur, on retrouve les joies de la montagne", témoigne Angélique De Sy, propriétaire de FTT. "Le besoin d'autonomie est primordial pour tout le monde (…) j'ai beaucoup d'amis qui simplement, avec le Quadrix, vont promener leur chien", explique Jean-Luc Fumex, concepteur de Quadrix, cofondateur de Mont Blanc Mobility.

Un fauteuil adapté à chaque handicap

Il a créé une société, il y a 15 ans, qui fabrique une centaine de FTT par an. Un modèle peut coûter entre 5 000 et 14 000 euros et chaque fauteuil est adapté à une personne. Durant l'été, il est possible de devenir accompagnateur de personnes à mobilité réduite en devenant bénévole auprès d'APF France Handicap, rappelle Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures, lundi 27 juin. Autre possibilité : devenir "donneur de voix", en enregistrant des livres pour les personnes malvoyantes.