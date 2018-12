Handicap : des prothèses gratuites pour courir

Raphaël est né sans péroné. Pour pouvoir marcher normalement il a été amputé à neuf mois et pour mieux courir, c'est un athlète de haut niveau qui lui donne des conseils. C’est l'association Lames de Joie qui fournit gratuitement sa prothèse à Raphaël. Les prothèses de marche sont remboursées par la sécurité sociale, mais pas celles destinées au sport. Une lame coûte 2 500 euros et peut monter jusqu'à 10 000 euros accompagnée d'un genou sportif. L’association soulage donc les familles dans la prise en charge de ces dispositifs.

40 enfants ont bénéficié de lames gratuites

Les lames de course sont fabriquées en fibre de carbone, un matériau léger et résistant. En sport, Raphaël pratique les mêmes activités que ses camarades et rien ne le rebute. En fonction de sa croissance, la prothèse de l'enfant sera prêtée à une autre personne. Depuis deux ans, 40 enfants ont déjà été appareillés. En 2019, une centaine intégreront le programme de Lame de Joie.

