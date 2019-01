Évreux récompensée par le Prix européen de l'accessibilité

Depuis cinq ans, la mairie et les associations d’Evreux (Eure) travaillent main dans la main pour rendre la cité normande accessible. Un service de transport public à la demande a, par exemple, été lancé. Jérôme Deschamps, membre de l'association des paralysés de France constate qu' "on peut plus facilement se déplacer dans la ville".

Mise en place d'un "Grenelle du handicap"

Évreux développe une politique globale d'équipements qui coûte chaque année 200 000 euros à la municipalité. Francine Maragliano, adjointe à l'accessibilité et aux personnes en situation, estime que "le seul objectif est de rendre notre ville confortable pour tous".



Pour ses efforts, Évreux a reçu le 2e Prix de la ville la plus accessible aux personnes handicapées par la Commission européenne. La ville se donne dix ans pour réadapter entièrement son espace public.

