"Elle est très très jolie" : Louane, 5 ans née sans avant-bras gauche, a reçu une prothèse imprimée en 3D

Une filette a reçu sa prothèse aux couleurs du dessin animé La reine des neiges.

Dans la Sarthe, à Mansigné, une petite fille de 5 ans, Louane, née sans avant-bras gauche, a reçu fin juin une prothèse personnalisée imprimée en 3D, rapporte jeudi 9 août, France Bleu Maine.



Cette prothèse, aux couleurs du dessin animé La reine des neiges, peu chère, et facile à fabriquer, a été réalisée grâce à l'association E-nable qui met les familles en relation avec des imprimeurs 3D, en fournissant gratuitement les plans des prototypes. Les prothèses sont ensuite fabriquées bénévolement par les entreprises partenaires.

Dès le début, elle était super contente, elle l'emmenait partout. Elle essayait même de dérouler le papier toilette ou elle allumait les lumièresLa maman de Louaneà franceinfo

Quand la fillette a montré sa prothèse imprimée en 3D à ses copines, elles ont aussitôt dit "qu'elle était très très jolie", dit Louane. L'objectif, c'est de laisser l'enfant s'amuser avec mais aussi de le rendre plus autonome. "Maintenant, elle n'a plus d'excuses. Quand elle me dit 'maman tu peux couper ma viande?', je lui réponds, 'non Louane, maintenant tu as ta prothèse, tu essayes de couper avec", raconte Marie Belanger, la mère de Louane.

Une prothèse spécialement conçue pour Louane

Et pour faciliter la vie de la fillette, Guillaume Lallier, celui qui a fabriqué son bras, lui a créé des outils en plus. "On a adapté un petit objet sur mesure avec ses couverts à elle, donc ses couverts rentraient dans cet objet 3D que l'on a fabriqué en plus, pour que la main en 3D puisse agripper cet objet", raconte le fabricant.

Pour le moment, Louane a encore du mal à l'utiliser. Il faudra du temps, elle pourra garder sa prothèse, a priori, 2 ou 3 ans, selon sa croissance.