Devenue sourde et aveugle dès son plus âge, Helen Keller a lutté toute sa vie pour améliorer celle des autres

"L’un des premiers livres que j’ai lus parlait d’Helen Keller. Et je ne l’oublierai jamais. En grandissant, j’ai commencé à réaliser le pouvoir d’Helen Keller en tant que femme et en tant que personne qui a changé le monde." C’est ainsi que Melinda Gates, lauréate du prix "The Spirit of Helen Keller" 2015, parle de Helen Keller. Cette Américaine décédée en 1968, quelques semaines avant son 88e anniversaire, demeure un symbole de détermination, de lutte contre l’adversité et pour les droits des personnes handicapées.

Anne Sullivan, l’enseignante qui va changer sa vie

Helen Keller est née en Alabama en 1880. À 19 mois seulement, elle contracte une grave maladie qui la laisse sourde et aveugle. Quand elle a 6 ans, elle rencontre Anne Sullivan, une enseignante de 20 ans qui va changer sa vie. Cette jeune femme, devenue elle aussi aveugle très tôt mais qui a recouvert partiellement la vue grâce à une intervention chirurgicale, lui apprend notamment à communiquer en dessinant les lettres de l’alphabet dans sa main. Adolescente, toujours accompagnée par l’enseignante, Helen Keller apprend le braille, la lecture en touchant les lèvres, les rudiments de la parole et enchaîne les succès scolaires. En 1904, elle devient la première personne sourde et aveugle au monde à être diplômée d’une université.

Des engagements divers

Durant sa vie, Helen Keller multiplie les engagements : droits des aveugles, droits des femmes, droit à la contraception, droits civiques, défense des vétérans handicapés. En 1920, elle cofonde the American Civil Liberties Union, qui reste aujourd’hui une association majeure des libertés civiques aux États-Unis. Grâce à son action, le braille devient en 1932 le standard officiel de lecture et d’écriture pour les aveugles. Et, entre 1946 et 1957, elle parcourt 35 pays pour alerter l’opinion internationale sur la cécité et améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. Egalement auteure, elle publie en 1903 son autobiographie, qui sera traduite en cinquante langues. Au total, elle a publié quatorze livres et a écrit plus de 500 articles.