Des associations dénoncent une "violation des droits fondamentaux des personnes handicapées"

Un collectif de cinq associations a déposé une réclamation contre la France devant le Conseil de l’Europe le 15 mai. Le but : faire condamner l’Etat.

"Les conditions de vie des personnes handicapées sont en dégradation constante depuis plusieurs années. On est arrivé à un point où la situation n’est plus tenable" alerte Arnaud de Broca, secrétaire général de l’Association des accidentés de la vie (Fnath). Il dénonce notamment l'absence d’accès aux services sociaux, aux systèmes de soins, au logement, le manque d’aides à l’autonomie et l'oubli des aidants. Ce mardi 15 mai, la Fnath, qui a rejoint un collectif de cinq associations, a déposé une réclamation devant le Conseil de l’Europe pour "violation des droits fondamentaux des personnes handicapées".

"Des décennies de non-volonté"

La réclamation est déposée au nom du collectif (qui comprend également l’APF) par les réseaux Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe, précise son communiqué. Le but de l'action est simple : pour les associations, il s'agit de "faire progresser les droits des personnes handicapées en France et de créer un précédent qui pourra bénéficier aux personnes handicapées dans les autres pays européens". Mais le collectif ne vise pas le gouvernement en particulier, précise Arnaud de Broca : "C’est une réclamation contre l’Etat au sens large, contre des décennies de non-volonté, de non-action."

Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap sont en effet garantis par la Charte sociale européenne, élaborée par le Conseil de l’Europe. La France est donc tenue de respecter certaines obligations juridiques, mais pour les associations, ce n’est toujours pas le cas. "Nous sommes très en retard", affirme Arnaud de Broca. Pire encore, la situation des personnes handicapées s’est dégradée, d’après le communiqué du collectif. Pour les associations en effet, l’Etat français les laisse "exposées à la pauvreté et "exclues de la société".

5 653 adultes et 1 459 enfants pris en charge en Belgique en 2016

Autre problème majeur soulevé par cette réclamation : le manque de considération pour les aidants. "L’année dernière, l’AVS [auxiliaire de vie scolaire, ndlr] de mon fils est tombée malade. Elle n’a jamais été remplacée. Aucune solution ne nous a été proposée, ni pour mon fils, ni pour moi. J’ai dû tout arrêter pour m’occuper de lui et j’ai dû lâcher mon entreprise", confie Franck, père d’un enfant autiste, dans le communiqué.

Un nombre croissant de familles se voient par ailleurs obligées de quitter la France pour aller s’installer en Belgique, où les conditions de vie des personnes handicapées, notamment celles souffrant de troubles autistiques, sont meilleures. D’après le collectif, en 2016, 5 653 adultes et 1 459 enfants ont ainsi été pris en charge en Belgique. "Ces départs sont très fréquents", indique Arnaud de Broca. Qui poursuit : "La liberté de choix de ces personnes et de leur famille n’existe pas. Ce sont pour la plupart des exils forcés." Pour lui, ces départs en Belgique sont un exemple éloquent de l’inaction des gouvernements successifs envers les personnes handicapées : "Ca fait des années qu’on en parle, mais rien n’a été fait."

Un plan d'urgence est donc nécessaire, estiment les associations, qui réclament "une politique coordonnée, transversale et d'évaluation des besoins des personnes handicapées". "Nous sommes confiants, mais nous sommes aussi en colère, nous en avons ras-le-bol", confie le secrétaire général de la Fnath.