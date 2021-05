De Roscoff à Dunkerque : 1500 km en tandem pour un non-voyant et son accompagnatrice

De Roscoff (Finistère) à Dunkerque (Nord) par le littoral de la Manche et de la Mer du Nord : c'est la Vélomaritime, un itinéraire à vélo unique de 1500 km qui permet de découvrir aussi bien la Baie de Somme que les plages du débarquement. C'est ce périple qu'ont choisi de faire en tandem Mathys Foreau, un étudiant de 22 ans qui a perdu la vue à l'âge de 3 ans, et Clémence Legrand, une jeune passionnée de vélo qui est les yeux et la pilote de Mathys pour cette aventure débutée le 2 mai.

Bienvoyants ensemble

"Je fais cela pour promouvoir l'association que j'ai créée, "Bienvoyants ensemble", qui met en relation des déficients visuels et des personnes voyantes pour faire des activités culturelles, sportives ou encore faire du shopping.Toutes sortes d'actvités qui sont difficiles à faire seul quand on est non-voyant", explique Mathys.

À ses côtés, Clémence, une jeune femme engagée et passionnée de vélo. Piloter un tandem avec un coéquipier non-voyant n'est pas si difficile. Il suffit d'être bien synchronisés : "Il faut quand même beaucoup se parler et communiquer, démarrer ensemble et savoir sur quel pied on part", précise-t-elle.

Partis de Roscoff le 2 mai, les deux aventuriers prévoient d'arriver à Dunkerque à la fin du mois de mai. Leur aventure est à suivre sur le site de l'association "Bienvoyants ensemble" et les réseaux sociaux.