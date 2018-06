Cinéma : "Champions", une équipe hors du commun

Les champions du film ont fière allure : dix déficients mentaux qui jouent le rôle de basketteurs ,engagés dans un tournoi pour handicapés. Et pourtant, tout avait bien mal commencé avec leur nouvel entraineur, Mario, un célèbre coach condamné pour ivresse au volant à un travail d'intérêt général dans une association. Interprété par des acteurs non professionnels, le film fait rire autant qu'il émeut. Grâce aux champions du film, le grand public va découvrir l'autre visage du sport handicapé.

Plus de 60 000 personnes pratiquent le sport adapté

Si le handisport est réservé aux handicapés physiques, le sport adapté lui, est pratiqué par plus de 60 000 personnes qui souffrent de troubles mentaux ou psychiques plus ou moins importants. "Malgré ce niveau-là, ces incapacités et ces déficiences, ils sont capables de réaliser de super choses et de belles performances, et de se dépasser, et c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment l'estime de soi", explique Alexandre Pereira, entraîneur à la Fédération Française du Sport Adapté. Sincère, généreux et plein d'espoir, cet Intouchables" à l'espagnole a tout pour être le champion du box-office.

